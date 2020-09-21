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Госдума на этой неделе проведет только два пленарных заседания

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Госдума на этой неделе проведет только два пленарных заседания

Москва, 21 сентября. Государственная дума на текущей неделе планирует провести два пленарных заседания вместо обычных трех. Об этом журналистам рассказал первый вице-спикер палаты Александр Жуков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совет Госдумы определился, что на этой неделе будет два заседания — во вторник и среду», — сказал законодатель.

Александр Жуков также сообщил, что из-за отмены запланированного заседания в четверг отчет об исполнении федерального бюджета за 2019 год состоится в среду, 23 сентября.

Ранее в понедельник состоялось заседание комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором был одобрен законопроект «Об исполнении федерального бюджета за 2019 год». Согласно документу, бюджет за 2019 год исполнен с профицитом 1,974 трлн рублей. Доходы составили 20,188 трлн рублей, расходы — 18,214 трлн рублей.

Как сообщил журналистам глава комитета Андрей Макаров, важно было посмотреть комплексно, как развивалась бюджетная система в 2019 году.

«Цифры, изложенные в отчете правительства, достоверные, это подтвердила и Счетная палата. Это позволяет вынести законопроекты на пленарное заседание и предложить Государственной думе утвердить исполнение отчета бюджета как и федерального, так и бюджета всех небюджетных фондов», — пояснил он.

Отметим, на прошлой неделе нижняя палата парламента уже принимала решение о сокращении пленарных заседаний в рамках мер по борьбе с распространением COVID-19. Помимо этого, в Госдуме ограничено число посетителей, сохраняется запрет на экскурсии, закрыты все столовые и буфеты, а с начала месяца был усилен масочный режим.

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