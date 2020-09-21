Разведенная Поклонская проговорилась о новой свадьбе

Москва, 21 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что была рада быстрому разводу с Иваном Соловьевым.

Осенью 2019 года Поклонская развелась с Иваном Соловьевым, который ранее занимал должность руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России. Бывшие супруги прожили в браке менее года.

«Я искренне желаю этому человеку счастья, благополучия, здоровья, благоразумия — всего хорошего. Я очень счастлива, что этот развод наконец состоялся — и состоялся он, когда еще не прошло и года после свадьбы», — рассказала Поклонская в интервью Ксении Собчак.

При этом Наталья отказалась назвать конкретные причины развода, выразив уверенность, что подобная тема не заинтересует публику.

«Если мы будем говорить обо всех этих прошлых моментах, то, Ксения, вы рискуете быть не приглашенной на мою новую свадьбу», — добавила Поклонская.

Кроме того, Поклонская рассказала, почему прекратила общение с бывшим схиигуменом Сергием (Романовым). Поклонская отметила, что Сергий никогда не был ее духовником, но ей было интересно общаться с ним. Со временем, однако, она поняла, что «верит по-другому».