Москва, 21 сентября. Выступление сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона Романа Чегринеца было грубо прервано в ходе Европейского регионального форума ООН. Неуважение было проявлено со стороны модератора мероприятия.

Общественник выступал на видеоконференции, где обсуждались меры против разжигания вражды в соцсетях. В ходе монолога Чегринец произнес фразу «российский Крым». После этого модератор прервала его и не позволила закончить выступление. Сопредседатель предположил, что на него могли пожаловаться представители Украины.

Между тем выступавший вовсе не собирался обсуждать тему Крыма. Он намеревался сделать акцент на том, что западные СМИ и иностранные организации разжигают в Белоруссии русофобские настроения, активно пользуясь различными способами создания фейков.

Напомним, что Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в марте 2014 года. Более 95% жителей Севастополя и Крыма проголосовали за то, чтобы эта территория вновь стала российской.