Сборку Peugeot Partner запустят в России

Калуга, 21 сентября. На заводе Калужской области ПСМА налажено производство автомобилей марки Peugeot. Представители автомобильного бренда объявили, что скоро на рынок поступит Partner российской сборки.

На калужском заводе налажено производство предыдущей модели французского автомобиля Peugeot Partner. На сегодняшний день в Европе продается уже новая версия этой серии.

Ранее машина уже была представлена на российском рынке, но затем покинула его. Теперь она возвращается уже в двух версиях. Первая модель будет компактной с грузовым отделением 1,8 метра и длиной 2,05 метра. За счет складывания сидений можно увеличить вместимость грузового отсека. Грузоподъемность автомобиля составит 732 килограмма.

Фургон российский сборки будет представлен с дизельным мотором, однако в качестве альтернативы покупателям будет доступен и бензиновый формат. Мощность производители пока не указывают, но объем составит 1,6 литра. Автомобиль будет оснащен пятиступенчатой механической коробкой передач.

В список базового оснащения входит боковая сдвижная дверь, напольные кольца для фиксации грузов, система ABS, система распределения тормозных усилий, защита поддона картера, дистанционный центральный замок, система помощи старта на уклоне.

Для обеспечения лучшей шумоизоляции пол, стены и двери могут быть обшиты ламинированной фанерой. За дополнительную плату можно включить в комплектацию аудиосистему и кондиционер.

Стоимость автомобилей и комплектации объявят дополнительно.