Директора и главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске освободили из-под ареста

Норильск, 21 сентября.Директора и главного инженера ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива, освободили из-под ареста. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство следствия о продлении ареста директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову Норильский городской суд не удовлетворил.

«Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста», — говорится в сообщении пресс-службы Красноярского краевого суда.

Напомним, в конце мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании произошла чрезвычайная ситуация. Из-за разгерметизации резервуара, где хранилось дизельное топливо, почти 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. В МЧС аварию признали ЧС федерального характера. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 148 миллиардов рублей.

Директора Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова задержали по статье 246 УК РФ.