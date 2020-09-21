Супруг Дрожжиной опровергнул хищение наследства актера Баталова

Москва, 21 сентября. Скандальная ситуация, связанная с наследством и близкими актера Алексея Баталова, получила продолжение в эфире передачи на НТВ. Михаил Цивин, супруг актрисы Наталии Дрожжиной высказал свою версию, почему вдова звезды театра и кино Гитана Леонтенко лишилась части наследства.

Напомним, что в середине сентября стало известно, что вдова актера потеряла деньги, поверив друзьям умершего мужа.

Родственница Баталова подчеркнула, что Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин незаконно оформили через нотариуса доверенности на имущество покойного. Речь шла о нескольких объектах недвижимости. Леонтенко также обвинила их в том, что они заполучили 107 тысяч долларов, которые хранились на счетах ее больной дочери

Вдова заявила, что факт подписания документов в отношении собственности она не помнит. Леонтенко добавила, что на тот момент не полностью осознавала происходящее, потому что лечилась от катаракты. Тревожным сигналом для нее стала фраза так называемых друзей об опеке над больной дочерью.

Совсем иная версия у супруга Дрожжиной.

«Две трети квартиры принадлежат Гитане Аркадьевне Баталовой. Одна треть принадлежит Наталье Георгиевне Дрожжиной по договору пожизненного содержания с проживанием и обеспечением Марии Алексеевне Баталовой — дочери актера от второго брака. Получается, что 72-летняя Дрожжина взяла на себя обязательства по отношению к женщине, которой всего 52 года», — сказал Цивин.

Он отметил, что вдова актера высказывала опасение насчет того, что имущество Баталова может забрать его дочь от первой жены.