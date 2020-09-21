Самолеты-разведчики НАТО появились в районе военных учений России

Москва, 21 сентября. Самолеты-разведчики США и Великобритании осуществляют полеты в районе проведения российских военных учений «Кавказ-2020».

21 сентября российские военные зафиксировали в небе над Черным морем самолеты RC-135 и CL-600 ВВС США, с также самолет RC-135 ВВС Великобритании. Позднее в этот район направились американский Р-8А Poseidon и британский Sentinel R1. Кроме того, над нейтральными водами Баренцева моря был зафиксирован британский Sentinel R1 вместе с американскими бомбардировщиками В-52Н, передает «Царьград».

21 сентября в Южном военном округе стартовали стратегические учения «Кавказ-2020». В маневрах принимают участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. В учениях задействованы более 80 тысяч военнослужащих.

Маневры будут проходить на полигонах ЮВО в акватории Черного и Каспийского морей. В районе проведения учений развернуто 10 дивизионов ПВО, которые вооружены зенитными ракетными комплексами С-400, С-300, а также комплексами «Панцирь-С».

Стоит отметить, что США и страны НАТО активизировали полеты разведывательной авиации у границ России. Так, 17 сентября российский Су-27 перехватил над акваторией Балтийского моря самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon из состава ВМС США. В этот же день над Черным морем были перехвачены военные самолеты США и Великобритании.