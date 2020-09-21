Экс-супруг Натальи Поклонской прокомментировал развод

Москва, 21 сентября. Бывший муж экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской прокомментировал ее заявление о «счастливом разводе».

Прокурор Крыма в прошлом, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в интервью Ксении Собчак отметила, что расставание с бывшим супругом Иваном Соловьевым сделало ее жизнь счастливее, замужество тяготило ее.

В свою очередь Соловьев прокомментировал слова экс-супруги.

«Логично, что мы по-разному видим причины развода. Уже год одно и то же обсуждается в СМИ. Только публикуется разными словами, понятно, что зависит это от настроения интервьюируемой», — заявил бывший супруг Поклонской.

Иван Соловьев также отметил, что в их семейной жизни, а затем и в расставании не так все легко и просто, как может показаться на первый взгляд. По его мнению, в семейных конфликтах часто бывают замешаны «оценщики» и «советчики». Юрист подчеркнул, что не всегда люди готовы к построению нормальной семьи и, к сожалению, свои принципы выносят на первое место.

«Двум сильным духом и характером самодостаточным людям со своей историей трудно не искрить. Жить нужно своим умом, своими близкими, своей семьей. Я всегда поддерживал жену, даже если я был уверен в том, что она не права, по-другому и быть не могло», — сказал Соловьев.

Все же бывший супруг Натальи Поклонской с пониманием отнесся к ее заблуждениям, в том числе касающимся и их семейной жизни.

Брак между Натальей Поклонской и Иваном Соловьевым был зарегистрирован в 2018 году. Спустя год союз распался.