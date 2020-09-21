Ургант умилил подписчиков фотографией пятилетней дочери

Москва, 21 сентября. Телеведущий Иван Ургант умилил подписчиков фотографией своей младшей дочери. Снимок пятилетней Валерии ведущий «Вечернего Урганта» опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На фото дочь Урганта сидит перед большой чашей с конфетами и нежно улыбается, глядя прямо в объектив камеры. Многие подписчики обратили внимание на то, что наследница телеведущего очень на него похожа, но некоторые нашли сходство и с ее бабушкой — актрисой Валерией Киселевой.

«Каждый раз поражаюсь сходством», — заметил один из подписчиков знаменитости. «Папина копия», — отметил второй. «Маленькая Ваня», — предложил свой вариант третий. «Маленькая Ургантесса, похожа. Красотка!» — решил посоревноваться в креативности еще один комментатор.

Старшая дочь телеведущего ранее рассказала об отношениях с темнокожим парнем. Девушка учится в школе дизайна Parsons в Нью-Йорке, где и познакомилась с молодым человеком по имени Муса. Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» бойфренда для своей дочери.