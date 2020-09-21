Вассерман пожаловался на низкую пенсию

Москва, 21 сентября. Размер собственной пенсии огорчил публициста Анатолия Вассермана. Эрудит посетовал, что по сравнению с его доходами, выплата катастрофически низкая.

Публицист констатировал, что базовый уровень его пенсии был определен еще в тот период, когда у него было украинское гражданство. Основные взносы поступали в Пенсионный фонд РФ (ПФР). Таким образом, на Украине его размер пенсии остался крайне низким.

В 2016 году Вассерман стал гражданином России. По словам публициста, ПФР осуществил индексацию, но основным показателем стали не личные отчисления, а уровень инфляции.

Согласно подсчетам публициста, его пенсия эквивалентна 4% его постоянного дохода. Вассерман заявил, что ему обидно от этого, к тому же ему не предусмотрены надбавки, пишет «Взгляд».

Напомним, что недавно стало известно о размере пенсий российских ведущих. Теледива Лариса Гузеева заработала себе выплату в размере 50 тысяч рублей. Пенсия Леонида Якубовича составляет всего 23 тысячи. Артист Юрий Стоянов оказался вовсе не рекордсменом среди звезд, как ранее сообщалось. Размер выплат от государства приближен к 62 тысячам, однако сама пенсия составляет не более 24 тысяч.