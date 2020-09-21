Владимир Корнилов: Запрет русского языка на Украине вводил еще Сталин

Ровно сто лет назад, 21 сентября 1920 года, Совнарком Украины ввел обязательное изучение украинского языка в школах республики.

Создание Советского Союза изначально рассматривалось по принципу объединения национальных структур. Сторонники этого подхода победили в серьезном споре с теми, кто отстаивал идею объединения в Союз по признаку административно-хозяйственных территорий.

Эта победа привела к тому, что в национальных республиках началась так называемая политика коренизации, которую поддерживала Москва, включая Иосифа Сталина. Он еще в РСДРП(б), а затем, соответственно, и в ВКП(б) отвечал за национальную и языковую политику — это было его направление, его конек.

Политика коренизации была провозглашена лично Сталиным, а не Владимиром Лениным. Это очень неудобная тема и для убежденных сталинистов, и для таких же убежденных украинских националистов. Ведь для последних Сталин — это воплощение зла, но украинизация, видите ли, хорошая. И наоборот: сталинисты оценивают украинский национализм негативно, но когда речь заходит о том, что именно Сталин и насаждал мову на Украине, они начинают винить кого угодно, но только не вождя народов.

С началом кампании по насаждению местных государственных языков в СССР Украина стала ареной жесточайшей, тотальной украинизации, когда обязывали учить украинский язык в местностях, где отродясь по-украински не говорили. Мало того, уже в 1920-е годы все это трансформировалось в запрет русского языка на Украине!

Причем изначально всю эту украинизацию придумали вовсе не большевики. Ее начала Центральная рада, пришедшая к власти на немецких штыках в русских, русскоязычных землях Юга России. Большевики во многом просто продолжили эту национальную политику. Формально осуждая национализм и сепаратизм, они, тем не менее, взяли на вооружение некоторые лозунги Центральной рады.

Впрочем, многие большевики рассматривали это как временное явление, поскольку все равно, мол, победит мировая революция, границы станут условными и национальности — тоже. Тогда же, кстати, родилась идея обязательного изучения в Красной армии эсперанто как будущего общемирового языка. Гуляли и другие подобные прожекты.

В чем же заключалась причина такой языковой политики? Было решено, что сознательный пролетарий должен идти в мелкобуржуазное украинское село, чтобы побеждать там украинский национализм, — и при этом говорить с селом на украинском языке.

Однако в состав Советской Украины были включены и такие регионы, которые никогда не имели отношения ни к самой Украине, ни даже к Малороссии. И там тоже стали насаждать украинский язык — даже вопреки воле местного населения.

Все это отложило во времени многие проблемы, которые должны были решиться тогда, сто лет назад. Споры, звучавшие в 1917–1920 годы, были положены под сукно. И сейчас, когда эта пружина разжалась, оказалось, что все споры столетней давности недоспорены. Вывод прост: когда насущные проблемы оставляются потомкам, рано или поздно они возвращаются сторицей.