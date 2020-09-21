Ефремов в СИЗО подстригся почти налысо

Москва, 21 сентября. Осужденный на восемь лет по делу о смертельном ДТП Михаил Ефремов постригся почти наголо. Об этом рассказал один из членов Общественной наблюдательной комиссии после посещения актера в московском СИЗО №5.

«Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку практически наголо», — сказал правозащитник.

Он также добавил, что со стороны не поступало жалоб на условия содержания. В его камере есть телевизор, холодильник и электрочайник. По словам члена ОНК, актер содержится с двумя сокамерниками, один из них постриг Ефремова, передает RT.

«Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит, тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения», — добавил он.

8 июня Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее адвокат актера Владимир Васильев заявил, что подал жалобу на приговор Ефремова. По его словам, он попросил суд пересмотреть наказание и назначить четыре года лишения свободы условно. При этом минимальное наказание по статье, по которой Ефремов осужден, составляет пять лет.