Юмористка Елена Воробей рассказала о самочувствии Моисеева

Москва, 21 сентября. Артистка Елена Воробей прокомментировала слухи о тяжелом состоянии Бориса Моисеева. Информацию об этом она назвала бредом.

Слухи о состоянии здоровья певца Бориса Моисеева не утихают. Звезды шоу-бизнеса, знакомые с артистом, оказываются во внимании журналистов. О самочувствии и благосостоянии Моисеева ранее высказывались его близкие и помощники.

Журналисты попытались найти информацию у подруги Моисеева юмористки Елены Воробей. Вместе они принимали участие в телевизионном проекте «Две звезды». Воробей рассказала правду о состоянии Моисеева.

«У Бори все нормально. Я тоже опровергаю этот бред. Больше ничего говорить не могу», — кратко ответила юмористка на вопрос корреспондента.

Ранее адвокат Тамара Пухова заявила, что здоровье Бориса Моисеева стремительно ухудшается. Якобы он прикован к кровати и находится в тяжелейшем состоянии. Пухова также отметила, что Моисеев испытывает финансовые проблемы, потому что не может продолжать концертную деятельность.

Позже стало известно, что Моисеев действительно не может выступать на сцене, но слухи о серьезных проблемах со здоровьем не соответствуют действительности. Об этом рассказал PR-менеджер певца Кирилл Суметов. Директор артиста Сергей Горох опроверг слухи о бедственном положении Моисеева. Он заявил, что певец получает пенсию и доход от авторских прав на свои произведения.

Журналисты смогли дозвониться до самого Бориса Моисеева и лично расспросить его о самочувствии. Певец очень удивился количеству слухов, которые распространяют из-за его болезни. Он заявил, что не нуждается в постельном режиме, часто ходит на прогулки и работает из дома. Моисеев также отметил, что не испытывает трудностей с финансами, а с адвокатом Тамарой Пуховой вовсе не знаком.