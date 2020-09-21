Режиссер Попогребский опроверг информацию о своей госпитализации

Москва, 21 сентября. Российский режиссер Алексей Попогребский опроверг сообщения о том, что он госпитализирован в отделение реанимации. Его здоровью ничего не угрожает, он находится дома, а не в больнице. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил близкий к режиссеру источник.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что режиссер находится в реанимации с серьезной черепно-мозговой травмой, которую он получил при падении в состоянии алкогольного опьянения.

Попогребский опроверг свою госпитализацию, заявив, что медики просто обработали ссадину, а в больницу пришлось ехать для наложения швов. Режиссер сказал, что находится дома и прекрасно себя чувствует.

Алексей Попогребский — российский режиссер и сценарист. Известен российскому зрителю благодаря своим картинам «Как я провел этим летом», «Простые вещи» и «Коктебель».