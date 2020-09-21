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Телеведущая Екатерина Андреева объяснила, почему путешествует без мужа

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Телеведущая Екатерина Андреева объяснила, почему путешествует без мужа

Москва, 21 сентября. Телеведущая Екатерина Андреева объяснила, почему предпочитает путешествовать по миру без своего супруга.

Звезда Первого канала не упускает возможность побывать в другой стране во время отпуска, однако очень редко ее видят в компании своего супруга Душана Перовича. Общественность задумывается, действительно ли супруг телеведущей не поддерживает ее интересов и не желает с ней путешествовать.

Екатерина Андреева попыталась оправдаться и объяснила, что у ее мужа есть работа, которая требует очень много времени. Когда появляется возможность, то он присоединяется к супруге.

«Он не девочка, сидящая на шее мужа, и, конечно, всегда со мной в экспедиции отправляться не может», — оправдалась ведущая.

Большой пост на эту тему Андреева опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Екатерина Андреева ранее назвала продукты, от которых отказалась ради стройной фигуры. Телеведущая призналась, что ей пришлось отказаться от сахара, колбасы, сосисок, консервов, полуфабрикатов, тортов, конфет и пирожных. Также она ограничила потребление молока, кофе и алкоголя.

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