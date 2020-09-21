Правительство РФ намерено изменить налоговое законодательство для бизнеса

Москва, 21 сентября. Власти РФ с начала пандемии коронавируса предприняли комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса. Однако ситуация меняется, налоговая политика в стране будет пересмотрена.

Напомним, что в России были снижены размеры страховых взносов для субъектов среднего и малого предпринимательства. Кстати, льгота будет действовать и после окончания кризиса. Отдельную поддержку получили компании сектора информационных технологий. Налог на прибыль для них снизили с 20% до 3%.

Помимо этого, были введены инвестиционные льготы. Компании при соблюдении ряда правил смогли платить меньшую сумму налога на прибыль, пишет RT.

Разумеется, такие меры стали существенной нагрузкой для бюджета. Правительство РФ выступило с инициативой о пересмотре налогового законодательства. Кабмин предлагает провести индексацию акцизных ставок на табачную продукцию, увеличить налог на добычу полезных ископаемых и пересмотреть льготы для компаний, занятых в сфере добычи нефти и газа.