Мисурата, 21 сентября. Очередная партия сирийских наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии покинула территорию североафриканской страны после окончания контрактов. Самолет с боевиками вылетел сегодня из аэропорта Мисураты в Турцию. Об этом сообщил новостной аккаунт Libya 24 в Facebook.

По данным источника, с начала текущего месяца около 1400 террористов-наемников триполитанского режима Файеза Сарраджа вернулись в Сирию. Джихадисты покидают Ливию в связи с завершением контрактов, согласно которым они принимали участие в боевых действиях на стороне бандформирований ПНС. Самолетом они сначала долетают до Турции, через которую добирались в североафриканское государство из Идлиба, оттуда направляются на родину.

Стоит отметить, многие из сирийских наемников ПНС вербовались Анкарой из рядов запрещенных в России террористических организаций, таких как: «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и других радикальных исламистских группировок.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало масштаб военной помощи Турции незаконным вооруженным формированиям в Триполи. Помимо контрабанды оружия, боеприпасов и боевой техники в обход эмбарго ООН, Анкара переправила тысячи наемников из Сирии для пополнения живой силой группировок ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.