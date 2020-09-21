Представлен новый логотип Сбербанка

Москва, 21 сентября. Сбербанк провел ребрендинг и сменил логотип, отказавшись от слова «банк».

Большая часть компаний финансового конгломерата продолжит свою деятельность под названием «Сбер». Так, лизинговая компания теперь будет называться «СберЛизинг». При этом логотипы сервисов Сбербанка будут выполнены в разных цветовых вариациях. В логотипе медицинского сервиса «СберЗдоровье» вторая часть названия будет темно-розового цвета, а «СберЛизинга» и «СберСтрахования» — зеленого цвета, передает РИА Новости.

18 сентября со стены центрального офиса Сбербанка в Москве была демонтирована эмблема компании. Позднее стало известно, что новый логотип финансового конгломерата будет представлен 24 сентября.