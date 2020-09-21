Фанаты пришли в восторг от фото Асмус на «Кинотавре»

Москва, 21 сентября. Актриса Кристина Асмус поделилась эмоциями от посещения «Кинотавра», ведь она смогла реализовать свою мечту. Кроме того, девушка продемонстрировала в Instagram синее платье, в котором пришла на мероприятие. Поклонники были в восторге.

Асмус рассказала, что давно хотела попасть на кинофестиваль. Для нее было крайне важным не просто туда приехать, как на светскую тусовку, а привести картину. Это ей удалось. Фильм с ее участием «Китобой» было не стыдно показать, ведь лента завоевала три награды. Картина выйдет в прокат 8 октября.

«Много лет назад я дала себе обещание, что впервые приеду на «Кинотавр» не себя показать и на людей посмотреть, а именно с кино. Я горда и счастлива, что этим фильмом стал именно «Китобой», — поделилась радостью знаменитость.

Отдельного поста заслужила платье звезды, которое ей безумно понравилось.

«Когда я померила это платье, то закричала на всю гримерку: оно! И больше не стала смотреть десятки чехлов и пакетов», — рассказала звезда.

Девушка призналась, что финальная примерка проходила прямо в поезде. Дефиле было между купе.

Основная часть пользователей восторгалась красотой актрисы и ее платьем. Однако нашелся хейтер, который сравнил ее одеяние с простыней.