Корабли РФ потопили подлодку условного противника на учениях «Кавказ-2020»

Симферополь, 21 сентября. Ударная группа Черноморского флота России обнаружила и уничтожила две подводные лодки условного противника в ходе учений «Кавказ-2020». Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

В учебной операции по уничтожению подводной лодки противника принимала участие поисково-ударная группа, в состав которой вошли корабли «Муромец», «Суздалец», «Касимов» и «Ейск». Моряки успешно справились с поставленной задачей.

Отмечается, что поиск противника корабли вели вместе с парой самолетов-амфибий Бе-12 и двумя противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ. Для ликвидации подлодок были использованы мины и противолодочное оружие.

Напомним, что масштабные войсковые учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа, а также в Черном и Каспийском морях. В них принимают участие около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии. В учениях также задействованы до одной тысячи военнослужащих из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.