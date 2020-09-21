Богданов заявил о важности коммуникаций при решении ливийского кризиса

Москва, 21 сентября. Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил о важности комплексной работы при урегулировании ливийского кризиса.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке сообщил о применении многоуровневого подхода в стабилизации региона. Необходимо поддерживать коммуникации как с ливийской стороной, так и с международными организациями, в том числе ООН.

«Основа для таких контактов есть, она согласована на берлинском саммите в январе этого года, а решения этого саммита закреплены резолюцией 2510 Совета безопасности ООН», — заявил Богданов.

Фундаментом для решений в Германии стали российско-турецкие переговоры по ситуации в Ливии, которые прошли в январе текущего года. В рамках встречи в Москву прибыл премьер-министр так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и маршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар.

Пути решения кризиса в Ливии нашли отражение на Берлинском саммите. Богданов отметил, что в соглашении описана одна из главных проблем между конфликтующими сторонами — распределение природных ресурсов.

«Мы за то, чтобы доходы от нефти шли на благо всего ливийского народа. Ливийцам надо договариваться между собой, как возобновлять экспорт нефти, справедливо распределять доходы. Мы, конечно, тоже обсуждаем и с ливийцами, и с ООН. Но это тема самих ливийцев, мы же не можем вмешиваться в их внутренние дела и говорить, как они должны распределять доходы от нефти. Нужны какие-то взаимные гарантии между пока еще конфликтующими ливийскими сторонами», — объяснил спикер.

Несмотря на то, что на территории Ливии месяц назад был введен режим прекращения огня, дипломат отмечает, что в стране еще предстоит провести работу по урегулированию экономических и гуманитарных вопросов.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о встрече Михаила Богданова с советником председателя единственного легитимного госоргана Ливии — Палаты представителей. Во время переговоров с послом Абделем Басит аль-Бадри обсуждались пути решения кризиса и итоги международных конференций по ситуации в североафриканском регионе.