Матвиенко заявила о росте запроса на женское лидерство в России

Москва, 21 сентября. Запрос на женское лидерство растет, и от вовлечения женщины в активную общественную жизнь зависит будущее России. Об этом во время онлайн-презентации образовательной программы «Женщина-лидер» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В современном мире именно женщины с присущей им склонностью к компромиссу и умению поставить себя на место другого могут добиться впечатляющих результатов. Уверена, что потребность в новом, более мягком стиле управления будет только увеличиваться», — сказала Матвиенко перед открытием образовательной программы.

По ее словам, от вовлечения женщины в активирую общественную жизнь зависит будущее России. Политик отметила, что запрос на женское лидерство растет не только в РФ, но и во всем мире.

«Тот проект, который мы запускаем, является одним из способов ответить на такой запрос. Сегодня в России есть условия, давно речь не идет о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин. Гендерное равенство обеспечено, женщин-руководителей становится все больше во многих сферах, — обратила внимание спикер Совфеда. — При всем этом вопросы остаются. Да, широкие возможности женщинам предоставлены, но результат их реализации мог бы быть лучше».

Валентина Матвиенко убеждена, что в России нужно активнее работать над популяризацией образа женщины-лидера. По ее словам, особенно важно это для молодых девушек, которые редко видят вокруг себя яркие примеры сильных женщин.

«Недавно было проведено исследование и выяснилось, что образ успешного человека у россиян прочно ассоциируется с мужчинами. Так, 83% опрошенных назвали успешным современников и только 17% смогли назвать современниц. Ситуацию надо менять. Считаю, что наши участницы уже лидеры, они прямо сейчас могут внести свой вклад для популяризации образа», — сказала сенатор.

Отметим, образовательная программа «Женщина-лидер» направлена на развитие сообщества успешных женщин, вовлечение их в решение актуальных проблем современности. Первыми слушателями программы станут более 300 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России».