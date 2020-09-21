Берлин не подтвердил нахождение возможной отравительницы Навального в ФРГ

Берлин, 21 сентября. Власти Германии не подтвердили, что возможная отравительница скандального блогера Алексея Навального Мария Певчих находится в ФРГ. Об этом заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

Представитель Правительства ФРГ также не подтвердил, что в Германии находится бутылка, которая может быть уликой в ситуации с Навальным.

«Я не могу сказать ничего нового об этом», — заявил Зайберт, отвечая на вопрос, почему Певчих утверждает, что прилетела в ФРГ, а также говорит, что якобы привезла в страну спецбортом бутылку из номера Навального.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Рейс экстренно посадили в Омске, а впавшего в кому блогера доставили в городскую больницу. Затем Навального вывезли спецбортом в Германию. В ФРГ заявили, что причиной комы Навального могло стать отравление.

Как стало известно изданию «Правда.ру», Мария Певчих сопровождала Навального в поездке в Томск и Новосибирск. Ранее имя этой женщины, проживающей в Лондоне и владеющей там сетью книжных магазинов, практически нигде не фигурировало, хотя оказалось, что она работала на так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) Навального. По версии СМИ, Певчих могла быть причастна к случившемуся с блогером.

Примечательно, что именно эта загадочная сотрудница ФБК передала немецким экспертам бутылку, которую она якобы взяла в номере Навального в Томске. Певчих утверждала, что взяла с собой несколько бутылок, при этом на рентгене ее багажа явно было видно, что бутылка в чемодане одна. Скорее всего, Певчих не считала, что на бутылке есть какое-то смертельно опасное вещество, поскольку «улика» лежала среди косметики и белья.