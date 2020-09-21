В МВД раскрыли детали проверки по ситуации с Навальным

Москва, 21 сентября. Запрос российских правоохранителей о правовой помощи в деле Навального остается без ответа. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Германия, Швеция и Франция до сих пор не ответили на запрос об оказании правовой помощи по ситуации с Навальным. Документ был направлен транспортной полицией России.

«На сегодняшний день ответа от зарубежных коллег не получено», — значится в официальном сообщении.

Доследственная проверка продолжается. Уже опрошены более 200 человек. Также в полиции рассказали, что Мария Певчих, которую журналисты считают причастной к «отравлению» Навального, до сих пор не появилась для дачи объяснений.

В России продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося с блогером Навальным. Он, напомним, был госпитализирован в Омске, после чего был доставлен в берлинскую клинику «Шарите». После изучения анализов немецкие эксперты заявили, что он был якобы отравлен веществом из группы «Новичок». Эту версию поставили под сомнения эксперты, в том числе и создатели боевого вещества.

Позже об обнаружении следов «Новичка» сообщили в «Фонде борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом на территории РФ). Якобы остатки вещества были найдены на пластиковой бутылке, из которой Навальный пил в номере томского отеля. СМИ связывают с его «отравлением» сотрудницу ФБК Марию Певчих, которая руководила обыском номера и вывезла бутылку в Германию.