Названы дата и место похорон ведущего Михаила Борисова

Москва, 21 сентября. Прощание с телеведущим Михаилом Борисовым будет проходить на Большой сцене театрального института имени Щукина 23 сентября.

Сообщение о траурной церемонии опубликовано на сайте театрального вуза.

Начало мероприятия запланировано на 10.00 по московскому времени. Спустя час начнется гражданская панихида, которая закончится в 13.00. Местом упокоения Борисова станет Востряковское кладбище.

Напомним, что ведущий передачи «Русское лото» умер 19 сентября на 72-м году жизни.

За день до этого он участвовал в съемках шоу «У нас выигрывают», когда ему внезапно стало плохо. Присутствовавшие рядом оперативно вызвали медиков. Врачи госпитализировали Борисова, смерть наступила в больнице.

Первым «сигналом» стало ухудшение самочувствия актера сразу после полудня. Ведущий жаловался на низкое давление и затрудненное дыхание. Однако в итоге он отказался ехать в больницу. Спустя три часа снова потребовался визит медиков. На этот раз ведущего госпитализировали.

Специалисты установили, что у него развилась легочная эмболия. В дальнейшем ему диагностировали коронавирус. На момент смерти у Борисова было поражено 75% легких.