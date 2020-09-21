Вассерман назвал истинную причину атаки Запада на Лукашенко

После той беспрецедентной экономической помощи, которую Россия оказала Белоруссии, политическая поддержка Минска Москвой уже не так и важна, тем более что, согласно крылатому выражению Владимира Ленина, политика является концентрированным выражением экономики. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог, интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Так собеседник ФАН отреагировал на слова премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, заявившего, что на РБ оказывается «беспрецедентное внешнее давление», сопровождающееся попытками вмешательства в ее внутренние дела. В этих условиях только Россия пришла на помощь народу и законно избранным властям Белоруссии, подчеркнул он.

«Без нас у властей Республики Беларусь все бы сложилось не лучшим образом, — считает Вассерман. — Напомню, что оппозиция решила прицельно ударить по национальной экономике, которая уже не одно десятилетие успешно конкурирует с экономиками крупнейших стран Евросоюза. Так что, можно сказать, эти протесты, помимо прочего, являются еще и средством конкурентной борьбы за европейские рынки: тут и попытки забастовок, и призывы изымать вклады из белорусских банков и переводить их в валюту (с расчетом на то, что у кредитных организаций не хватит валютных запасов). Чтобы поддержать Минск, Москва подтвердила свои заказы на продукцию из РБ. И не просто подтвердила, а дала понять, что готова ждать их исполнения сколь угодно долго. Кроме того, наша страна предоставила значительный заем братской республике. И даже несмотря на то, что он будет, скорее всего, выдан в рублях путем несложных манипуляций, кредит можно перевести в доллары и отразить тем самым тщательно спланированную атаку на белорусские банки».

Вместе с тем политолог напомнил, что это уже не первый «наезд» на Лукашенко со стороны ряда европейских стран: так, после президентских выборов 2015 года он подвергся не менее активной и «истеричной» атаке на свою персону и возглавляемое им государство.

«Истинная причина этих нападок заключается в том, что Запад переживает собственный тяжелейший кризис, — заметил интеллектуал. — Вторая Великая депрессия там началась еще в 2008 году, однако долгое время ее удавалось заливать деньгами. Сейчас эта мера почти не работает, и западные страны действуют по принципу «не обязательно бежать от медведя быстро — важно бежать быстрее, чем твой сосед».

По словам собеседника ФАН, теперь Запад пытается всеми доступными силами и средствами ухудшить положение в других странах и регионах, чтобы на общем фоне выглядеть более или менее дееспособным.