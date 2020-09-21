Врач высшей категории: ВОЗ признала здравоохранение РФ лучшим в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Россию передовой страной в сфере здравоохранения, считает врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Всемирная организация здравоохранения благодарит Россию за ее усилия в разработке безопасной и эффективной вакцины против COVID-19.

«ВОЗ очень ценит усилия РФ в области разработки вакцины против коронавируса, а именно «Спутник V». Еще раз хочу поблагодарить министра за те поэтапные шаги по разработке вакцины, она безопасная и эффективная», — сообщил Клюге.

Представитель организации также добавил, что во время его встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко активно обсуждались общие вопросы вакцинации.

«Разработка вакцины — это главный ответ России на вспышку коронавируса, поэтому так важна солидарность. Мы с моими коллегами в ВОЗ обсудим в Женеве, какие следующие шаги будем делать в этой области. Россия продемонстрировала глобальную солидарность и помогла мне, как региональному директору, оказать поддержку странам Центральной Азии», — сказал директор Европейского регионального бюро.

С Клюге согласилась российский врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей она отметила, что благодарность в адрес России поступает не только от ВОЗ, но и от представителей практически всего медицинского сообщества.

«Как врач я могу сказать, что благодарность поступила не только от ВОЗ, но и от врачей со всего мира. Я читаю отзывы в Интернете, мне звонят мои коллеги из разных стран, сегодня из Израиля сокурсники писали. Они даже не то что благодарны, они говорят: «Россия — ура, Россия — это самая передовая страна, Россия показала себя лучше всех в борьбе с COVID-19!» Все те, кто живут за границей, гордятся своей страной, ее успехами. И это действительно большой прорыв — вакцина помогает поднять иммунитет: у людей, которые переболели, иммунитет на уровне 150–300, а при вакцине — 600, 1000–1200. То есть высокий уровень антител у тех, кому сделали вакцину», — утверждает эксперт.

Алексеева уверена, что, разработав вакцину «Спутник-V», Российская Федерация показала, как должны действовать страны в период пандемии, «выкашивающей населения самых развитых стран».

«Я сама хочу привиться, но это уже будет в декабре или в начале следующего года. Я считаю это большим прорывом и считаю систему здравоохранения России самой лучшей. И наши инфекционисты, наши врачи — самые лучшие. ВОЗ признала здравоохранение РФ лучшим в мире», — заключила врач.

Напомним, российский вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявлял, что, позволив дочери испытать на себе вакцину от COVID-19, российский лидер Владимир Путин выразил доверие ученым. Президент РФ во время совещания с членами правительства сообщил, что Россия первой в мире официально зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции. По словам главы государства, препарат действительно эффективен, так как формирует устойчивый иммунитет.