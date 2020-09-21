Адвокат рассказала, может ли Ефремов рассчитывать на УДО

Москва, 21 сентября. Осужденный на восемь лет по делу о смертельном ДТП актер Михаил Ефремов может претендовать на условно-досрочное освобождение. Об этом заявила адвокат Оксана Михалкина.

Ранее новый адвокат актера Роман Филиппов сообщил, что намерен добиваться смягчения приговора своему подзащитному, так как Ефремов полностью признал вину.

Михалкина напомнила, что ранее Ефремов выступил с инициативой о создании Российского тюремного театра. По ее словам, участие актера в культурной жизни колонии, а также положительная характеристика со стороны руководства исправительного учреждения будут учитываться судом при рассмотрении ходатайства об УДО.

«Если он подаст ходатайство об условно-досрочном освобождении, то суд будет учитывать его активную роль в культурной жизни колонии — театр, участие в постановках. Помимо этого, будет необходима положительная характеристика администрации колонии», — сказала Михалкина в комментарии РИА Новости.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в центре столицы, в результате которого погиб человек. Позднее стало известно, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

16 сентября Ефремов заявил о необходимости создания тюремного театра. Кроме того, актер заявил о намерении создать творческое объединение заключенных по всей России.