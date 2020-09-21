Телеведущая Хайди Клум ужаснула поклонников фотографией живота

Берлин, 21 сентября. Актриса и телеведущая из Германии Хайди Клум поделилась в Instagram кадрами личной жизни. Знаменитость в свои 47 лет продемонстрировала чувства к 31-летнему мужу-музыканту Тому Каулитцу. Некоторые поклонники ужаснулись видом любимой звезды.

На кадрах Клум обнимается с возлюбленным. На девушке из одежды только белый купальник в красный горох.

Фанаты актрисы обратили внимание, что у нее есть какие-то проблемы с животом. По крайней мере, эта часть тела стала мишенью для критики.

«Что-то не так с ее животом. Он, как будто, деформирован», — высказал мнение фанат.

«Она выглядит словно беременная», — написал другой подписчик.

Несколько человек откровенно сказали знаменитости, что хвати публиковать фотографии в купальнике. Она уже для этого «слишком старая».

Напомним, что в конце весны актриса раскрыла поклонникам «секрет» сохранения молодости. Она рассказала, что ей помогает умывание детским шампунем, который стоит меньше двух фунтов стерлингов. Знаменитость отметила, что это средство хорошо увлажняет кожу.

Кроме того, для поддержания молодости она пьет специальный коктейль и принимает специальные витаминные добавки, которые оказывают положительный эффект на волосы, кожу и ногти.