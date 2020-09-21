Разработчик препарата от коронавируса объяснил его высокую стоимость

Москва, 21 сентября. Председатель совета директоров фармкомпании «Промомед», разработавшей лекарство от коронавируса «Арепливир», Петр Белый назвал причину высокой стоимости препарата. В эфире Первого канала он напомнил, что это средство спасает жизни.

Ранее сообщалось, что с понедельника «Арепливир» поступил в российские аптеки. Препарат официально разрешили использовать при амбулаторном лечении COVID-19. Приобрести средство можно только по рецепту врача, при этом стоимость упаковки лекарства составляет 12 320 рублей, сообщает НСН.

«Он стоит столько, сколько он стоит. Я вам могу сказать точно, что «Арепливир» — это самый дешевый в мире препарат, который спасает жизни», — объяснил цену препарата Белый.

Представитель фармкомпании также заявил, что ни одному пациенту с COVID-19, принимавшему «Арепливир», не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких, передает «ФедералПресс». Кроме того, Белый подчеркнул, что государству не пришлось вкладывать деньги ни в разработку, ни в клинические испытания препарата.

Ранее сообщение о стоимости «Арепливира» прокомментировал депутат Госдумы РФ и заслуженный врач Геннадий Онищенко. В беседе с телеканалом «360» он отметил, что на рынке есть и более дорогие лекарства. По словам Онищенко, стоимость некоторых препаратов от редких болезней может достигать десятков миллионов.