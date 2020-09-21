Ученые раскрыли истинное влияние пандемии на Землю

Берлин, 21 сентября. Выбросы углерода в связи с пандемией коронавируса сократились, однако это не повлияло на концентрацию углекислого газа в атмосфере Земли. К такому выводу пришли ученые Технологического института Карлсруэ в Германии, пишет Phys.org.

Чтобы раскрыть истинное влияние пандемии на нашу планету, ученые проанализировали данные о содержании газа в различных слоях атмосферы. Информацию собирали с помощью высокоточных инфракрасных спектрометров. Оказалось, что из-за продолжающихся антропогенных выбросов и естественной изменчивости рек и растительного покрова очень трудно выявить незначительные изменения, вызванные распространением коронавируса.

Собранные данные сравнили с прогнозами накопления углерода в атмосфере на текущий год. В связи с пандемией выбросы углерода снизились на 8%. Это объясняется снижением интенсивности автомобильного движения и резким сокращением количества авиарейсов. Однако ученые подчеркнули, что для уменьшения концентрации углекислого газа в атмосфере ограничения необходимо продлить на десятилетия. При этом, по данным специалистов, даже таких мер может быть недостаточно, пишет «Лента.ру».

Исследователи считают, что цель Парижского климатического соглашения по ограничению глобального потепления может быть достигнута только путем немедленного значительного сокращения выбросов углекислого газа и дальнейшего снижения. Таким образом, каждый год нужно снижать выбросы на 8% от текущих объемов, чтобы к 2055 году достичь нулевых показателей.

Ранее кандидат в президенты США Джо Байден в ходе выступления заявил, что от коронавируса умрут 200 миллионов американцев, что составляет почти три четверти жителей США. Как сообщает «Царьград», вероятно, кандидат оговорился — скорее всего, Байден хотел сказать 200 тысяч, а не миллионов.