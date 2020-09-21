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В центре Антальи произошла драка из-за женщины

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В центре Антальи произошла драка из-за женщины

Анталья, 21 сентября. Двоюродные братья устроили драку в центре турецкого курорта Анталья. Конфликт двух молодых мужчин возник из-за женщины. Об инциденте в одном из наиболее оживленных районов города сообщило издание Haberturk.

По информации журналистов, размолвка кузенов, не поделивших девушку, завершилась после приезда сотрудников полиции. Увидев прибывших правоохранителей, мужчины сразу же прекратили драку, устроенную на газоне.

В центре Антальи произошла драка из-за женщины

Ранее Федеральное агентство новостей освещало убийство маньяка в турецкой провинции Маниса. Мужчину нашли мертвым после того, как он вышел из тюрьмы.

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