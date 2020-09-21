Бюджет на закупку лекарств от редких заболеваний увеличат на 13 млрд рублей

Москва, 21 сентября. На закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний в проекте федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов заложили почти на 13 млрд рублей больше средств, чем ранее. Об этом заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ряд либеральных СМИ ранее сообщил, что якобы в проекте закона о федеральном бюджете на следующую трехлетку планируется сократить средства на закупку лекарств для редких заболеваний. Эти сообщения являются абсолютной ложью, — сказал он журналистам. — Для фракции «Единая Россия» эта тема крайне важна. На лечение людей мы не будем жалеть деньги, как бы тяжело ни было. В бюджете трехлетки эти средства будут увеличены».

Андрей Исаев отметил, что в ходе нулевого чтения законопроекта этой теме уделили особое внимание. По его словам, средства на закупку лекарств предполагается не сократить, а увеличить. Так, если в 2020 году на эти цели было направлено более 61 млрд рублей, то в следующем году предполагается увеличить эту сумму до 64 млрд, а в 2022 году — до почти 67 млрд рублей.

Как уточнил депутат, всего увеличение средств на лечение нозологий за три года составит почти 13 млрд рублей.

«Отмечу, что в этом году мы планируем принять законопроект о повышении НДФЛ до 15% на доходы от пяти млн рублей в год. И с 2021 году будет сформирован фонд в объеме 60 млрд, который ежегодно будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями», — сказал Андрей Исаев.

Он добавил, что соответствующий законопроект в первом чтении Госдума может рассмотреть на пленарном заседании в среду, 23 сентября.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для лиц с доходами более пяти миллионов рублей в год. На прошлой неделе правительство внесло соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента.