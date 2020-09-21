Кудрин уверен, что приватизация позволила бы избежать повышения налогов

Москва, 21 сентября. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что темпы приватизации не соответствуют поручениям президента, которые предполагают снижение доли государства в экономике.

По его словам, доходы бюджета от приватизации в 2019 году составили 11,5 миллиарда рублей, из которых 7,4 миллиарда рублей поступили за счет погашения задолженности по приватизационной сделке 2010 года. Таким образом, чистый доход от приватизации в 2019 году составил 4,2 миллиарда рублей.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200–300 миллиардов рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5–6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — подчеркнул Кудрин.

Он также добавил, что нынешний уровень реализации программы приватизации обусловлен низким качеством торгов и приостановкой приватизации некоторых предприятий. Глава Счетной палаты РФ предложил ускорить темп продажи государственного имущества, отметив, что данная мера позволит избежать повышение некоторых налогов.

Ранее стало известно, что в ближайшие три года Минфин РФ не планируют продажу госпакетов акций. При этом объявленная приватизация госкомпании «Совкомфлот» не принесет денежных средств в бюджет, так как деньги от продажи акций предприятия будут направлены на обновление флота и сокращения долга компании.