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Кудрин уверен, что приватизация позволила бы избежать повышения налогов

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Кудрин уверен, что приватизация позволила бы избежать повышения налоговМосква, 21 сентября. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что темпы приватизации не соответствуют поручениям президента, которые предполагают снижение доли государства в экономике.

По его словам, доходы бюджета от приватизации в 2019 году составили 11,5 миллиарда рублей, из которых 7,4 миллиарда рублей поступили за счет погашения задолженности по приватизационной сделке 2010 года. Таким образом, чистый доход от приватизации в 2019 году составил 4,2 миллиарда рублей.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200–300 миллиардов рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5–6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — подчеркнул Кудрин.

Он также добавил, что нынешний уровень реализации программы приватизации обусловлен низким качеством торгов и приостановкой приватизации некоторых предприятий. Глава Счетной палаты РФ предложил ускорить темп продажи государственного имущества, отметив, что данная мера позволит избежать повышение некоторых налогов.

Ранее стало известно, что в ближайшие три года Минфин РФ не планируют продажу госпакетов акций. При этом объявленная приватизация госкомпании «Совкомфлот» не принесет денежных средств в бюджет, так как деньги от продажи акций предприятия будут направлены на обновление флота и сокращения долга компании.

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