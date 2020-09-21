Юрист Юкша поделился воспоминаниями о скончавшемся телеведущем Борисове

Адвокат и писатель Янис Юкша поделился воспоминаниями о телеведущем Михаиле Борисове, который скоропостижно скончался на 72-м году жизни, предположительно, от коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что Михаилу Борисову 19 сентября стало плохо на съемочной площадке программы «Русское лото», которую он вел в течение многих лет. Борисова увезли на скорой, по дороге артист пережил клиническую смерть, из которой его удалось вывести. В больнице телеведущего ввели в медикаментозную кому, однако, несмотря на все усилия медиков, Борисов скончался. Сообщается, что артист почувствовал себя плохо несколько дней назад, у него были слабость, температура и одышка, однако за медицинской помощью он не обращался. По словам врачей, у телеведущего было поражено 75% легких, сопутствующими патологиями были гипертоническая болезнь и диабет.

Отметим, в адрес скончавшегося Михаила Борисова звучат критические замечания за то, что тот, почувствовав себя плохо, не ушел на самоизоляцию. Вместо этого артист не только довел ситуацию до трагического конца, но и подверг риску всех участников съемок.

Юрист и писатель Янис Юкша был знаком с Михаилом Борисовым еще в советское время, когда они вместе затевали собственные проекты.

«К глубокому сожалению скончался известный человек, талантливый телеведущий и просто очень хороший товарищ — Михаил Борисов. Еще утром в пятницу он собирался участвовать в записи программы [«Русское лото»]. Ничего, как говорится, не предвещало. А уже вечером мы узнали трагическую новость о его кончине», — рассказал Юкша Федеральному агентству новостей.

По словам собеседника ФАН, Михаил Борисов был ярким представителем деятелей отечественной культуры и деловой жизни, которые вышли из московского Горного института. Борисов в 1972 году окончил факультет разработки рудных и нерудных месторождений Московского государственного горного университета (сейчас — Горный институт НИТУ «МИСиС»). Играл в институтской команде КВН.

«Из Горного института вышла целая плеяда известных людей, — говорит Юкша. — Помимо Михаила Борисова, это [известные предприниматели] Артем Тарасов, Леша (Алексей) Руженский, которые в свое время учились в этом вузе. Впоследствии Артем создал кооператив техников, участником которого я был. Это плеяда известных ярких людей оставила заметный след в истории нашей страны».

Михаил Борисов, посвятивший себя искусству, пользовался глубоким уважением всех, кто его знал, говорит Юкша.

«Михаил Борисович был ярким человеком, я всегда слышал о нем только позитивные отзывы, даже от людей, которые не знали его лично. Джентльмен, хороший товарищ, талантливый преподаватель, который передавал студентам знания о своей профессии… Мы все, кто его знал, скорбим и выражаем глубокие соболезнования его близким. Будем всегда помнить Михаила Борисова, он этой памяти достоин…» — подчеркнул Янис Юкша.

Сообщается, что Борисова могут похоронить на Востряковском кладбище Москвы. После Борисова осталась однокомнатная квартира в центре Москвы, которую, как рассказывал сам артист, его отцу выделили по личному распоряжению Иосифа Сталина. Поскольку Михаил Борисов не оставил завещания, квартиру в равных долях унаследуют его дети.

Михаил Борисов (Фишман) родился 8 февраля 1949 года в Москве в семье известного московского фотокорреспондента Бориса Фишмана. Борисов был известным советским и российским режиссером, актером, телеведущим и педагогом, в звании профессора заведовал кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина. С 1994 года он был бессменным автором, художественным руководителем, ведущим телевизионной лотереи «Русское лото».