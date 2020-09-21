Полуголая Рудова показала жаркие кадры с палубы яхты

Москва, 21 сентября. Актриса Наталья Рудова опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенные кадры с провокационной фотосессии, лишив фанатов возможности комментировать новый пост.

Рудова постоянно показывает поклонникам откровенные снимки, которые часто вызывают резко негативную реакцию со стороны пользователей Сети. В этот раз звезда решила порадовать фанатов видеозаписью с фотосессии на яхте. Рудова позировала в сексуальном купальнике.

«Я просто хочу пожелать всем добра. Нам его очень не хватает», — написала под постом Рудова.

Остается лишь гадать о реакции поклонников на столь жаркое фото, однако можно предположить, что фанаты разделились бы на два лагеря. Одни не переставали восхищаться формами звезды, а другие обвиняли ее в излишнем нарциссизме и пошлости.

Ранее Рудова показала видео, на котором танцует тверк. Фанаты знаменитости не оценили ее порыв и назвали опубликованные кадры очень пошлыми.