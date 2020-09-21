Эксперт назвал ПВО Калининградской области надежным щитом для России

Москва, 21 сентября. Системы ПВО Калининградской области являются надежным щитом не только для этого региона, но и для всей России. Таким мнением поделился военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Ранее аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер заявил, что для успешного прорыва системы ПВО Калининградской области американцам требуется больше стратегических бомбардировщиков.

«Это глупое и безответственное заявление, потому что нападение на Калининград будет означать, что Соединенные Штаты совершили акт агрессии против России, со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последствиями», — оценил данное высказывание Коротченко.

По словам эксперта, в Пентагоне прекрасно помнят, что РФ является ядерной державой, и при любой атаке на нашу страну Вашингтон может поставить точку в цивилизованном развитии. Кроме того, Калининградская область обладает надежнейшим военным прикрытием.

«Калининградская область прикрывается зенитно-ракетными системами С-400 и комплексами Тор-М2. Они обладают качествами, которые гарантируют практически стопроцентную вероятность перехвата любых атакующих целей, в том числе и крылатых ракет», — отметил Коротченко.

Эксперт напомнил, что именно крылатые ракеты несут американские бомбардировщики В-52, которые до сих пор остаются основой стратегической авиации Соединенных Штатов, хотя производство этих самолетов прекратилось в 1960-е годы. Бомбардировщики B-1 и B-2 не способны решать подобные задачи, поэтому Вашингтону для начала нужно создать новый самолет, который станет заменой В-52.

«Системы ПВО, размещенные в Калининградской области, являются надежным щитом, который прикрывает как этот регион, так и остальную Россию. <…> Вооруженная агрессия любой страны против РФ закончится тем, что эта страна будет стерта с политической карты мира», — заверил военный эксперт.

Подводя итог, Коротченко выразил уверенность, что в попытке противостоять России Запад, скорее, будет делать ставку на «цветные революции» и не рискнет напасть на Калининград, поскольку в военном плане удар по самой западной области РФ — это удар по самим себе.