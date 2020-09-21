Кравчук обвинил Порошенко в «приватизации» патриотизма

Киев, 21 сентября. Экс-президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал прежние власти. По его мнению, они называют себя национальными патриотами, хотя подписали невыгодные для Киева Минские соглашения.

Напомним, что Кравчук возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Политик подчеркнул, что подписанные при прежнем лидере Петре Порошенко документы оказались невыполнимыми для Украины. Кравчук констатировал, что государству придется долго разгребать последствия заключенных договоренностей. Зато прежнее руководство сейчас возомнило себя патриотами.

«Сегодня в Украине такая ситуация, что некоторые политические силы, которые только что подписывали эти Минские соглашения и подписали их так, что мы их не можем выполнить, и натворили там такого, что еще разгребать придется очень и очень долго и много, сейчас превратились в учителей, что они единственные патриоты, рвут на себе рубашку, все остальные враги, присвоили себе роль великих патриотов Украины, присвоили, приватизировали», — констатировал Кравчук.

Экс-президент возмущен и тем, что представители бывшего режима требуют, чтобы им снова дали власть, обещая «сделать все» касательно Донбасса.

Кравчук обратил внимание, что украинскую столицу сейчас украшают плакаты со счастливым будущим для страны. Улицы пестрят обещаниями сделать город европейскими призывами «взять» для этого власть. Экс-лидер задает логичный вопрос: почему пять лет назад ничего из обещанного не было сделано? В ответ он получал бессмысленные отговорки.