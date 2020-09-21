В Совфеде выступили против давления на Лукашенко со стороны ООН

Определять площадки и формат диалога власти и ее противников внутри Белоруссии — это не дело ни европейцев, ни американцев, ни даже россиян, а только самих белорусов. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что в МИД РФ негативно отнеслись к принятию Советом по правам человека Организации Объединенных Наций резолюции по Белоруссии, призывающей президента Александра Лукашенко «начать диалог с оппозицией». На сайте российского внешнеполитического ведомства появилось сообщение с заявлением, что вышеупомянутая резолюция является «продавленной западниками вразрез с принципами и нормами международного права». МИД также настаивает на «юридической ничтожности» принятого СПЧ ООН документа.

«Он совершенно никого ни к чему не обязывает, кроме, возможно, тех, кто сам же его писал, — заметил Морозов. — Для них он, конечно же, является руководством к действию. Однако наша позиция в этом плане абсолютно созвучна с позицией руководства и большей части народа Республики Беларусь: она сводится к тому, что все процессы, которые происходят сейчас в этой стране, являются внутренним делом самих белорусов».

Сенатор заявил, что Россия поддерживает любое конструктивное общение между сторонами конфликта в РБ, но только если в ходе него не будет ставиться под вопрос суверенитет страны и ее близкая дружба с Россией в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности.

«Только при этих условиях, а также если отсутствуют элементы давления и шантажа на законные власти Белоруссии, возможно вести диалог,— заметил парламентарий. — Но в любом случае его не могут инициировать третьи страны с помощью принятых где-то вне самой Республики Беларусь резолюций. Россия сама в это не вмешивается и чужое вмешательство не поддерживает».

Собеседник ФАН подчеркнул, что никакой правовой силой резолюция Совета по правам человека Организации Объединенных Наций не обладает.