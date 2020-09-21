В Госдуме напомнили Кравчуку о статусе России в Минских соглашениях

Россия, как гарант выполнения Минских соглашений, может только способствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе, считает депутат Госдумы Антон Морозов. В то же время Москва не может быть участником договоренностей, поскольку конфликт носит гражданский характер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук выступил за изменение Минских соглашений. Он уверен, что только таким образом можно добиться продолжения процесса мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

«Я вижу уже сегодня, опыт шестилетней войны в Донбассе показал, насколько много проблем… Решить их просто невозможно в силу того, что нет и не будет соответствующих условий в ближайшее время. То есть кое-что нужно менять», — высказал мнение бывший президент Украины.

При этом Кравчук вначале предложил изменить статус России. Как он заметил, сейчас Москва выступает в роли наблюдателя, но не участника конфликта в Донбассе. По словам политика, такой статус снимает с РФ некую «ответственность» за происходящее.

Помимо этого, глава украинской делегации в ТКГ настаивает на том, что Киев должен получить контроль над границей между Донбассом и Россией. Также украинские власти должны иметь возможность проводить выборы на территориях ДНР и ЛНР.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает предложения Кравчука «совершено неконструктивным подходом» к решению проблемы в Донбассе. Он подчеркнул, что Минские соглашения были выработаны с большим трудом, а поэтому менять их нельзя.

«Конечно, есть какие-то технические нюансы, которые можно было бы модернизировать, но трогать принципиальные условия невозможно. Нужно продолжать работу в рамках действующих Минских соглашений», — объяснил Морозов.

Парламентарий не согласился с идеей главы украинской делегации в ТКГ изменить статус России в Минских соглашениях.

«Соглашения заключены между реально враждующими сторонами — Киевом и республиками Донбасса. Соответственно, они сами должны решать, каким образом будет урегулировано гражданское противостояние. Россия, как и другие гранаты исполнения Минских соглашений, могут только способствовать мирному урегулированию этого конфликта. При этом он носит сугубо гражданский характер, а поэтому Россия не может быть участником этих соглашений. Москва может только сохранить свой статус гаранта. Нельзя решать проблему гражданского противостояния на Украине без непосредственного участия тех сторон, которые в конфликте замешаны», — сказал собеседник ФАН.

Стоит отметить, Кравчук стал представителем Украины в ТКГ в июле текущего года. С этого момента политику хочется принести что-то новое в работу по урегулированию конфликта в Донбассе, считает депутат.

«Он пытается предлагать какие-то идеи, но на международном уровне он слаб и некомпетентен. Базовую основу Минских соглашений никто трогать не собирается», — добавил собеседник ФАН.

Ранее вице-премьер страны по реинтеграции Донбасса Алексей Резников заявил, что Украина откажется прописывать особый статус Донбасса в конституции. По словам Резникова, Киев продолжает настаивать на том, что война в Донбассе является «международным военным конфликтом».

Напомним, особый статус Донбасса должен быть включен в Конституцию Украины согласно Минским соглашениям. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной во внутриукраинском конфликте и заинтересована в его преодолении.