ЛДПР предложила не штрафовать спецтранспорт с «мигалками» за нарушение ПДД

Москва, 18 сентября. Депутаты от ЛДПР предложили освобождать от административной ответственности владельцев спецтранспорта за нарушение ими ПДД с включенным проблесковым маячком синего цвета. Соответствующий законопроект направлен в Кабмин РФ, сообщила пресс-служба замруководителя фракции Ярослава Нилова.

Парламентарии считают, что изменения нужно внести в статью КоАП, речь в которой идет о машинах со специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями.

В ЛДПР пояснили, что водители машин оперативных служб, выполняя неотложное служебное задание, могут нарушать ПДД при условии обеспечения безопасности движения. Однако дорожные камеры фиксируют нарушения, а затем штрафы выписываются собственникам — госорганам, за которыми закреплен транспорт с «мигалками».

Депутаты обратили внимание, что наказывают иногда водителей авто, вынужденных нарушать правила из-за служебной необходимости. К примеру, водителей машин скорой помощи.

Напомним, что законопроекты перед внесением в Государственную думу должны получить отзыв Правительства РФ.

Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил разрешить подросткам работать с 14 лет. По мнению политика, это позволит молодым людям быстрее определиться с будущей профессией. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в разговоре с Федеральным агентством новостей выступила против этой инициативы, напомнив, что в этом возрасте ребенок еще не получил даже среднего образования.