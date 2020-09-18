Роспотребнадзор назвал число мутаций коронавируса

Москва, 18 сентября. Несколько тысяч мутаций коронавируса насчитывается в мире на сегодняшний день. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи», — сообщили в ведомстве РИА Новости.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что зафиксировались и стабильно наследуются только единичные мутации вируса. На сегодняшний день их насчитывается около 22. Также в пресс-службе сообщили, что эти мутации произошли с января по март этого года. После этого экспертам по всему миру не попадались мутации, получившие широкое распространение.

Кроме того, в ведомстве рассказали что самым устойчивым изменением стали две единичные мутации, которые находят в более 93% изучаемых образцов. Вирус с этими мутациями впервые выявили в середине зимы в Китае, а затем в Австралии, передает НСН. К концу февраля этот вид коронавируса обнаружили во многих государствах Западной Европы, в Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Сенегале и Марокко.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в нашей стране упомянутую пару мутаций обнаруживают в 99% исследуемых образцов, сообщает «Царьград». Специалисты сравнивали геномы коронавируса на территории РФ и других стран и установили, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов завезли в Россию в первые два месяца весны.

Ранее Минздрав РФ разрешил амбулаторное использование двух отечественных препаратов, применяющихся при лечении коронавирусной инфекции. Ранее эти препараты использовались только для лечения больных, находящихся в стационаре.