Эксперт назвал способ вернуть деньги, переведенные по ошибке на чужую карту

Москва, 18 сентября. Если гражданин по ошибке перевел деньги на чужой счет, существует несколько способов вернуть сумму назад. Главное сразу же уведомить банк об ошибке. Об этом рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Он пояснил, что в любом случае вернуть деньги будет сложно, но ничего невозможного в этом нет. Однако самый простой способ избежать данной проблемы, это перепроверять реквизиты перевода денег или платежа. В банковских приложениях система заставляет подтвердить транзакцию дважды, поэтому ошибиться сложно.

Однако, если недоразумение произошло, гражданину необходимо срочно обратиться в банк и сообщить об ошибочном переводе. Тогда кредитная организация либо разберется с ситуацией дистанционно, либо же клиенту придется написать заявление. После банк свяжется банком человека, на чей счет были переведены деньги, и предложит вернуть деньги. Об этом сообщает агентство экономической информации «Прайм».

Также гражданин может попытаться сам урегулировать ситуацию и связаться с получателем чужой суммы. Если договориться о возвращении платежа не удастся, владелец средств будет в праве пойти в суд, руководствуясь статьей 1102 ГК РФ «Обязанность возвратить незаконное обогащение».

В таком случае обычно деньги возвращаются, поскольку издержки за адвокатов, моральную компенсацию и госпошлины оказываются в разы выше полученных по ошибке средств.