Политолог объяснил, почему Германия продолжит бороться с США за СП-2

Москва, 18 сентября. Германия продолжит бороться с США за «Северный поток — 2», поскольку Берлину выгоден прямой транзит российского газа. Об этом заявил преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Порядка 30% всего газового потребления ЕС и 60% экспорта – это российский трубопровод. Он суперприбыльный и дешевый», — отметил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По словам Крутакова, до обвала цен средняя стоимость поставок от «Газпрома» составляла 200 долларов за тысячу кубометров, а в ЕС эта цена вырастала почти в пять раз, достигая 900 долларов за тысячу кубометров. При этом «Газпром» не может являться распорядителем газа в Европе, поэтому основную прибыль получают транзитные страны. Сейчас денежные потоки оседают на Украине, но СП-2 позволит немцам продавать европейцам газ по собственной цене.

«И Берлин в этом случае становится супервлиятельным игроком на европейском континенте. Конечно, потратить миллиард евро — это не страшно, эти деньги отобьются быстро и легко», — пояснил Крутаков.

Политолог уверен, что Вашингтон попытается не позволить ФРГ набрать силу и влиятельность за счет «Северного потока — 2». США стремятся сохранить ситуацию, при которой газ в Европу поступает через Польшу и Украину. Крутаков подчеркнул, что при таком положении дел Европа зависит от ситуации в этих двух странах, а Россия оплачивает своим газом амбиции Варшавы и Киева.

Ранее Леонид Крутаков рассказал в комментарии Федеральному агентству новостей, почему Россия не допустит заморозки строительства «Северного потока — 2» из-за санкций США. Политолог призвал «продолжать рушить гегемонию США».