Медики выделили девять научно доказанных плюсов секса

Москва, 18 сентября. Регулярная интимная близость благотворно влияет не только на физическое и психологическое состояние, но и позволяет справиться со стрессом. Об этом рассказала польский сексолог Беата Врубель, выделив 9 главных положительных качеств секса.

Согласно исследованиям, у людей, которые имели постоянный интимный контакт с партнером, понижался уровень кортизола. Этот гормон отвечает за развитие стресса. Также Врубель отметила, что при половом влечении органы чувств настраиваются на взаимодействие с партнером. Это в свою очередь является мощным инструментом для выстраивания отношений.

По словам врача, интимная близость также повышает в организме уровень ключевых антител, а один контакт в день способен на 30% повысить уровень иммуноглобулина. Это в свою очередь защищает организм от инфекций и вирусов.

Кроме того, во время занятия сексом человек напрягает различные мышцы,в том числе тазового дна. Это может спасти в будущем от запоров и других аналогичных проблем. Специалисты также пришил к выводу, что интимная близость положительно влияет на сердечную мышцу, сжигает калории, улучшает качество сна и не только.

Напомним, ранее психолог Александр Шахов заявил, что ключ к сердцу любого кавалера лежит через секс: даже самая начитанная или хозяйственная дама не сможет удержать мужчину, если не будет будоражить его фантазию.