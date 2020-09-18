Жители Польши высмеяли требование Варшавы выдать российских диспетчеров

Польша, 18 сентября. Решение генеральной прокуратуры Польши спустя 10 лет вернуться к делу о крушении самолета с президентом Лехом Качиньским, потребовав у России выдать трех российских диспетчеров, абсурдно. Таким образом правительство страны признает, что покушения на главу государства не было. Данное мнение выразили жители Польши на портале WP, высмеяв действия Варшавы.

«Они ведь несколько раз советовали не заходить на посадку и предлагали запасные аэродромы, но это не дошло до тех, кто принимал решения. Обвинять диспетчеров — идиотизм», — пишут возмущенные поляки.

Также они отметили, что с тем же успехом местная прокуратура могла бы потребовать ареста тумана или березы. Некоторые также отшутились, что следующей на очереди будет российская императрица Екатерина II, которую обвинят в разделе Польши.

Отдельное внимание поляки обратили на работу Смоленской комиссии по расследованию инцидента, который теперь, по логике польской прокуратуры, не был терактом.

10 апреля 2010 года самолет Ту-154М, на котором летела польская делегация во главе с президентом, разбился при невыясненных обстоятельствах. Спустя 10 лет Генпрокуратура Польши обратилась в районный суд Варшавы с ходатайством об аресте троих российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска в день крушения самолета с президентом Лехом Качиньским в 2010 году. Если суд удовлетворит ходатайство, диспетчеров могут объявить в международный розыск.