Ученые объяснили, когда лекарство от COVID-19 смертельно опасно

Москва, 18 сентября. Использование антибиотика азитромицина, применяющегося для борьбы с COVID-19, одновременно с рядом других препаратов может вызвать у человека сердечный приступ. К такому выводу пришли ученые из университета Иллинойса.

Данные результаты исследователи получили, изучив сведения о 44 миллионах пациентах, одни из которых принимали амоксициллин, а другие азитромицин. В результате прием азитромицина вместе с препаратами, влияющими на электрические импульсы сердца, на 40% повысил риск нарушения частоты сердечных сокращений.

К несовместимым с азитромицином препаратам ученые отнесли лекарства от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.

Напомним, ранее известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила самые страшные болезни в мире. По словам доктора, COVID-19 занимает 17-е место в статистике ежедневных смертей в мире. При том, что в пятерку лидеров входят туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия.