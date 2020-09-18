Терапевт посоветовал россиянам перейти на осенний режим сна

Москва, 18 сентября. В период наступления осени дни постепенно становятся короче. В результате человеку требуется раньше ложиться спать. Об этом рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

По словам медика, для сохранения здоровья и бодрости человеку необходимо спать примерно по 8 часов. Однако главным условием являет то, что отдыхать надо именно в темное время суток. Необходимо через силу приучить себя ложиться в 9-10 часов вечера, чтобы вставать в 6-7 часов утра. При таком режиме у человека будет высокая работоспособность, хороший сон и крепкая нервная система, поясняет врач.

«Люди ошибочно думают, что главное спать не меньше 8 часов в сутки. Они начинают сдвигать момент засыпания к часу ночи, к трем часам, добирая потом до 8 часов. Это не так работает. Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов», — пояснила Ярцева в беседе с радио Sputnik.

Кроме этого, употребляемая поздним вечером еда влияет как на качество сна, так и на состояние организма в целом. Ранее врач Дмитрий Раевский перечислил продукты, от потребления которых перед сном лучше отказаться. В список входит острая пища, сдобренная соусами и приправами. Помешает хорошо отдохнуть и майонез. По словам специалиста, эти продукты приводят к вздутию и изжоге.