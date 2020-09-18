Юрист объяснил, как мошенники могут украсть деньги с депозита

Москва, 18 сентября. Банковские вклады имеют лучшую защиту в сравнении с платежными картами, однако они все равно могут оказаться доступны для снятия средств злоумышленниками. Для того, чтобы не потерять свои сбережения, необходимо соблюдать несколько правил. Об этом рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Преступники могут воспользоваться приемами социальной инженерии, введя вкладчика в заблуждение и заставив раскрыть данные для доступа в личный кабинет банка и мобильное приложение. Нередко бывает так, что деньги крадут с «забытых» вкладов. По закону при истечении срока действия договора он должен быть автоматически пролонгирован на менее выгодных условиях.

«Если клиент долгое время не дает о себе знать, у нечистоплотных сотрудников может возникнуть соблазн «нарисовать» вывод средств, хотя обязательства банка перед забывчивым клиентом от этого не исчезают», — цитирует Уткина агентство экономической информации «Прайм».

Кроме того, деньги с вклада могут быть украдены по предварительному сговору сотрудников банка. В таком случае деньги выводят со счетов, владельцы которых долгое время не продлевают договор или не получают деньги на руки.

Для того, чтобы избежать обмана, специалист советует придерживаться основных правил: не передавать персональные данные незнакомым лицам и не пользоваться банковскими приложениями при подключении к общественной сети Wi-Fi.