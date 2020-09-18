Посольство РФ потребовало от США объяснений после репортажа о Крыме

Вашингтон, 18 сентября. Российское посольство в Вашингтоне выразило обеспокоенность репортажем местного телеканала NBC, в котором говорится о поддержке американцами «украинских подразделений в Крыму», воюющих с российскими силами. Соответствующее заявление дипломаты опубликовали в Facebook.

«Неназванные официальные лица США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае речь идет именно о России», — обращает внимание российское посольство.

Специалисты отмечают, что если сказанное журналистами правда, а не «географическая близорукость канала», то дипломаты требуют разъяснить содействовал ли прямо или косвенно Вашингтон в организации терактов против народа Крыма.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Большинство местных жителей выступили за то, чтобы полуостров вошел в состав Российский Федерации. Однако Киев продолжает называть Крым временно «оккупированной территорией».

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.